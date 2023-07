Autobrand na aanrijding op A58

Terwijl de brandweer het vuur doofde hebben ambulancebroeders zich ontfermt over de slachtoffers. Er is ten minste één persoon met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse geweest. Een andere auto lekte benzine, daar hebben brandweerlieden een opvangbak onder geplaatst. Een bergingsbedrijf heeft alle voertuigen afvoerd.