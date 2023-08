Amsterdammer (28) aangehouden na serie aanrandingen

De politie heeft afgelopen week een 28-jarige Amsterdammer aangehouden in een nog lopend onderzoek naar meerdere aanrandingen. In totaal deden vijf vrouwen aangifte tegen een man die hen op een overeenkomstige manier heeft aangerand - of een poging daartoe heeft gedaan.

Deze incidenten hebben in de maanden juni en juli plaatsgevonden, op en rond fietspaden in Amsterdam Zuidoost en Amstelveen.

Een team van gespecialiseerde zedenrechercheurs is, samen met de politiebureaus van de betreffende wijken, direct een uitgebreid onderzoek opgestart en keek naar de mogelijkheid of er sprake kon zijn van eenzelfde verdachte of een andere samenhang. Ook is er tijdelijk extra gesurveilleerd langs de betreffende fiets- en wandelpaden. Het onderzoek heeft uiteindelijk op dinsdag 25 juli geleid tot de aanhouding. Op vrijdag 28 juli is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld.

Aanranding

De slachtoffers variëren in leeftijd van 12 tot 57 jaar. Zij zijn in het Engels aangesproken door een man van ongeveer 30 jaar oud op een zogenaamde elektrische fatbike met een smoesje dat er iets op hun kleding zat – in de meeste gevallen gevolgd door ongewenste aanrakingen.