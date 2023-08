Henk Krol keert terug in de politiek

“Straks kan ik in de Tweede Kamer mijn strijd voor een pensioenclaim richting de staat met alle kracht bijzetten”, aldus Krol, die als bestuurslid hét gezicht van de stichting Pensioenvoldoen.nl is.

Henk Krol werkte er 17 jaar. Eerst bijna negen jaar als fractievoorlichter voor de VVD onder Hans Wiegel, en na zijn strijd voor de openstelling van het homohuwelijk (een wereldprimeur) nog acht jaar als fractievoorzitter voor 50PLUS. In die periode knokte hij voor een goed en rechtvaardig pensioen voor oud en jong. Hij zette zich in voor betere zorg. Hij stond voor het vereenvoudigen van de procedures voor mensen in de schuldhulpverlening. Hij pleitte voor het afschaffen van de kostendelersnorm, zodat ouderen zonder verlies van koopkracht kunnen gaan samenwonen en niet onnodig een extra woning bezet houden voor jongeren.

Toch was Henk Krol drie maanden geleden niet van plan terug te keren naar de Tweede Kamer. Hij was inmiddels veel te druk met de Stichting PensioenVoldoen.nl, waarbij zich 300.000 mensen hebben gemeld. Maar omdat hij op straat steeds vaker werd aangesproken, ging hij twijfelen. Het was Hans Smolders die hem uiteindelijk overhaalde. Het Kamerlid Hans Smolders, was vertrouweling en gelegenheids chauffeur van Pim Fortuyn en later ook voor Henk Krol, wist hem ervan te overtuigen dat hij binnen BVNL, de partij die op de kaart is gezet door Wybren van Haga, zijn missie kan volbrengen. Die samenwerking met Van Haga zag Krol wel zitten: “Toen we nog samen in de Kamer zaten hebben we ook al vaak prettig samengewerkt. De afgelopen weken was die samenwerking er weer bij het schrijven van het verkiezingsprogramma.”