Douane onderschept 248 kilo cocaïne in container met cacao

Ecuador

De container kwam via Colombia uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam. Dit bedrijf heeft niets te maken met de smokkel.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 28 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.