Meisje gewond bij steekincident op kinderfeestje, verdachte opgepakt

Zaterdagmiddag is een 16-jarig meisje gewond geraakt bij een steekincident bij een horecagelegenheid in Hulst waar een kinderfeestje werd gehouden. 'De verdachte, een 14-jarige jongen, is korte tijd later aangehouden', zo meldt de politie zondag.