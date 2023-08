Medewerker PI Arnhem verdacht van binnensmokkelen drugs en telefoon

De Rijksrecherche doet onderzoek naar een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem. 'Hij wordt verdacht van het naar binnensmokkelen van onder andere drugs en telefoons en is woensdag aangehouden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Meerdere meldingen

De directie van de PI kreeg de afgelopen tijd verschillende meldingen over verdachte. 'Hij zit op dit moment vast en in alle beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden, en ook in het belang van het onderzoek, worden verder geen mededelingen gedaan of vragen beantwoord over deze zaak', aldus het OM.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche is de organisatie die onder andere belast is met onderzoek naar mogelijk strafbaar gedrag van ambtenaren De Rijksrecherche voert het onderzoek uit onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.