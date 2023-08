Grootste cocaïnevangst ooit in Nederland: ruim 8.000 kilo in Rotterdamse haven

Precies vier weken geleden heeft de douane in de Rotterdamse haven de grootste drugsvangst ooit gedaan. 'De container met ruim 8.000 kilo was afkomstig uit Ecuador en kwam via Panama naar Rotterdam', zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend.