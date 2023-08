Factoring voor MKB-bedrijven: Waarom het werkt

Als ondernemer in het MKB weet je dat cashflow een cruciale factor is voor het succes van je bedrijf. Het kunnen betalen van leveranciers, investeren in groei en voldoen aan andere financiële verplichtingen is van essentieel belang. Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar slimme oplossingen die je cashflow kunnen verbeteren. Een van die oplossingen is factoring. In dit artikel ontdek je waarom factoring werkt voor MKB-bedrijven en hoe het jou kan helpen je financiële positie te versterken.

Wat is factoring?

De eerste vraag: wat is factoring? Factoring is een financiële dienst waarbij je als ondernemer je openstaande facturen verkoopt aan een factoringmaatschappij. In ruil daarvoor ontvang je direct een groot deel van het factuurbedrag, meestal binnen 24 tot 48 uur. De factoringmaatschappij neemt vervolgens het debiteurenbeheer over en zorgt voor de inning van de openstaande facturen. Op deze manier krijg je snel toegang tot werkkapitaal dat anders vast zou zitten in openstaande facturen.

MKB factoring: een passende oplossing

Voor veel MKB-bedrijven kan factoring een passende oplossing zijn om hun cashflow te verbeteren. Traditionele financieringsmethoden, zoals leningen bij banken, zijn vaak moeilijk te krijgen voor kleinere bedrijven zonder veel jaren aan cijfers. Daarnaast kunnen lange betalingstermijnen van klanten een enorme druk uitoefenen op de financiële positie van een MKB-bedrijf. Bij factoring heb je van deze beperkingen geen last.

Verbeterde cashflow en groeimogelijkheden

Een van de belangrijkste voordelen van factoring is natuurlijk dat het je cashflow verbetert. Je ontvangt direct een groot deel van het factuurbedrag, waardoor je sneller aan je financiële verplichtingen kunt voldoen. Dit stelt je in staat om je bedrijf gezond te laten groeien, investeringen te doen en nieuwe kansen te benutten. Bovendien neemt de factoringmaatschappij het debiteurenbeheer over, waardoor jij je kunt richten op je kernactiviteiten en je niet langer zorgen hoeft te maken over het innen van openstaande facturen.

Flexibiliteit en risicobeperking

MKB-Factoring biedt ook flexibiliteit en risicobeperking voor MKB-bedrijven. Je kunt facturen selectief verkopen, waardoor je zelf kunt bepalen welke facturen je wilt indienen voor factoring. Dit geeft je de vrijheid om alleen die facturen te verkopen waarvan je directe betaling nodig hebt. Bovendien nemen factoringmaatschappijen vaak het risico van wanbetaling over, waardoor je beschermd bent tegen oninbare facturen.

Kortom, factoring is een effectieve financiële tool voor MKB-bedrijven. Het verbetert je cashflow, biedt groeimogelijkheden, vermindert financiële druk en zorgt voor flexibiliteit en risicobeperking. Dus, als je als MKB-ondernemer op zoek bent naar een manier om je financiële positie te versterken, dan is factoring zeker het overwegen waard!