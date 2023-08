Frans Timmermans enige kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks-PvdA

'Ideale kandidaat'

De lijsttrekkerscommissie beschouwt Frans Timmermans als de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen. De commissie ziet in hem een leider die de te scherpe tegenstellingen die onze huidige samenleving kenmerken kan overbruggen. Hij brengt een schat aan ervaring mee en heeft zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse politiek zijn sporen verdiend. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als boegbeeld van de linkse samenwerking en geloofwaardig als beoogd minister-president.

Reactie Timmermans op voordracht

“Het vertrouwen herstellen, in elkaar en in de overheid. Zodat we samen in staat zijn de grote uitdagingen het hoofd te bieden waar ons land voor staat. De klimaatcrisis, de groeiende ongelijkheid, een falende overheid, internationale veiligheid: ze vragen om een doortastende aanpak die kan rekenen op brede steun onder de bevolking. En dat begint met vertrouwen. Het vertrouwen herstellen, in elkaar en in de overheid.

Het is een groot voorrecht om te worden voorgedragen als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. Het woord is nu aan onze leden.”