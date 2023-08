Motorrijder ernstig gewond na ongeval op de Doornhoek in Veghel

Maandagmiddag is rond 16.10 uur een motorrijder ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Doornhoek in Veghel.

Traumahelikopter

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team (MMT) landde bij een bedrijf vlakbij het ongeval.

VOA

Bij het ongeval was ook een bestelbus betrokken. Of de bestelbus de motorrijder ook echt heeft geraakt zal door de verkeersongevallenanalyse (VOA) worden onderzocht. De bestelbus had op het eerste gezicht geen zichtbare schade.