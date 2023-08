Wolvenwelpen geboren in Midden-Drenthe

Er zijn wolvenwelpen gezien in Midden-Drenthe. Het gaat om minimaal vijf welpen. 'Dit blijkt uit waarnemingen die via monitoring in het gebied zijn verzameld', zo meldt de provincie Drenthe dinsdagmiddag.

'Eerste keer in dit deel'

'Het is de eerste keer dat er welpen zijn geboren in dit deel van Drenthe. Eerder deze zomer werden er al wolvenwelpen gezien in een ander deel van de provincie Drenthe', aldus de provincie.

Wolvin GW3011f

Waarschijnlijk gaat het om welpen van wolvin GW3011f, die voor het eerst in september 2022 in het gebied is vastgesteld. De identiteit van het mannetje is nog onbekend. Het kan gaan om GW2864m, die al vanaf juni 2022 regelmatig hier aanwezig is. Van wolf GW3250m is afgelopen periode voor het eerst vastgesteld dat hij in het gebied aanwezig is. Ook deze wolf zou de vader van de welpen kunnen zijn. Dit zal later blijken uit DNA-analyse van drollen van de welpen.

Wet Natuurbescherming

Op basis van de Wet Natuurbescherming roept de Provincie Drenthe op om de toegangsregels van de gebieden op te volgen om de kans op verstoring van deze en andere jonge dieren zo klein mogelijk te houden.