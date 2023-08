Zelensky krijgt toezegging voor levering Nederlandse F-16's, Rutte: 'Training means delivery'

Zelensky en Rutte zullen vooral de levering van Nederlandse F-16's aan Oekraïne bepreken nadat de Verenigde Staten afgelopen vrijdag al toestemming gaf voor levering van deze straaljagers van Amerikaanse makelij.

Na afloop van het overleg geven Zelensky en Rutte een gezamenlijke persconferentie. Zaterdag bracht Zelensky al een bliksembezoek aan Zweden.

Update 14.15 uur

Oekraïne krijgt F-16’s van Nederland. Dat liet demissionair premier Mark Rutte zondag aan president Volodymyr Zelensky weten. De Oekraïense president landde vanmorgen op Vliegbasis Eindhoven voor een bliksembezoek aan Nederland. Rutte en demissionair ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) ontvingen hem op de militaire locatie. Hier bleef Zelensky enkele uren waarna hij het land weer verliet.

Rutte noemde de oorlog op Oekraïens grondgebied niet alleen hun strijd. “Het zijn ook onze waarden die op het spel staan. Dat gevoel wordt breed gedeeld. Niet voor niets is er grote internationale steun voor Oekraïne.”

Afgelopen mei was Zelensky ook in Nederland. Toen werd hem al gemeld dat Nederland Oekraïense militairen wilde trainen om F16’s te kunnen inzetten. Rutte: “Maar zoals iedereen begrijpt: zonder de beschikbaarheid van F16’s, mist training ieder doel. Met andere woorden: Training means delivery.”

Om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze beschikbaar worden gesteld, is niet bekendgemaakt. Voordat Nederland F-16’s aan Oekraïne gaat leveren, dient eerst aan een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan. Zo moet bijvoorbeeld de infrastructuur op Oekraïense vliegvelden geschikt worden gemaakt. Ook is het noodzakelijk dat er voldoende Oekraïners zijn opgeleid om met de F-16 te opereren.

Niet alleen Rutte gaf opnieuw het duidelijke signaal richting Rusland dat Nederland Oekraïne blijft helpen. Dat gold zeker ook voor Ollongren. “Zo lang als nodig verdient Oekraïne onze steun. Dat vliegers van dat land in de toekomst onze F-16’s inzetten, is daarbij een logische en cruciale stap. Oekraïne geeft niet op, wij ook niet.”

Tot op heden (peildatum 26 juni 2023) leverde Nederland militaire steun met een waarde van circa 1,9 miljard euro.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in the Netherlands with the team.



There will be focused talks with @MinPres. Key topic: F-16s for Ukraine, to protect our people from Russian terror.



The Global Peace Summit, #PeaceFormula, and justice for Russian crimes will all be on agenda.