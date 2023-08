Beveiliger bewusteloos geslagen na aanspreken campinggasten op geluidsoverlast

Op een camping in het Brabantse Ulicoten is een beveiliger zwaar gewond geraakt toen hij een vuistslag vol in het gezicht kreeg van een van de campinggasten. 'Het slachtoffer had hen aangesproken op geluidsoverlast', zo heeft de politie laten weten.