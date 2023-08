Arnhemmer veroordeeld voor overnemen gegevens uit computer tandartsenpraktijk

De man bekeek in augustus 2021 – op het moment dat hij tijdens de vakantieperiode alleen in de praktijk was – bestanden waar hij vanuit zijn functie niet bevoegd toe was. De man nam hierbij vertrouwelijke en persoonlijke informatie, zoals verslagen van functioneringsgesprekken, arbeidsovereenkomsten en een kopie van een paspoort over.

Geen verklaring

Zowel tijdens het verhoor bij de politie als tijdens de rechtszaak legde de man geen verklaring af waarom hij de gegevens had overgenomen. De advocaat van de man vroeg om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank gaat daar niet in mee en vindt wettig en overtuigend bewezen dat de man de gegevens heeft overgenomen.

Straf conform eis

De straf die de rechtbank aan de man oplegt is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Volgens de rechtbank maakt de man met zijn handelen inbreuk op het privéleven en de privacy van de eigenaresse van de tandartsenpraktijk en haar werknemers. De rechtbank neemt het de man hierbij kwalijk dat hij – door zich op zijn zwijgrecht te beroepen – deze personen in het ongewisse laat over wat er met de overgenomen informatie is gebeurd.