Groningse economie krimpt door afbouw gaswinning

De economie in de provincie Groningen is in het tweede kwartaal van 2023 met 13 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De afbouw van de gaswinning zorgde voor deze forse krimp, exclusief de delfstoffenwinning was de economie in Groningen even groot als een jaar geleden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.

Kleine verschillen tussen de andere provincies

De forse krimp in Groningen wijkt af van het beeld in de rest van het land. Tussen de overige provincies zijn de verschillen namelijk beperkt. In Zeeland, Overijssel en Limburg kromp de economie met circa 1 procent. In Fryslân, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht groeide de economie nog licht (1 procent).

Regionale verschillen binnen de provincies

Door naar kleinere regio’s te kijken worden verschillen in economische groei binnen de provincies zichtbaar. In de meeste regio’s kromp of groeide de economie licht (tussen -1 en +1 procent). In een beperkt aantal regio’s was sprake van aanzienlijke krimp. De afbouw van de gaswinning en de hoge energieprijzen spelen daarbij een belangrijke rol.

Gaswinning en industrie bepalend in Groningse regio’s

De regio Overig Groningen kende de sterkste krimp met 15 procent. In deze regio bevinden zich de meeste gaswinningslocaties. De afbouw van de gaswinning leidt ertoe dat de economie van deze regio flink kleiner wordt. Als we de gaswinning buiten beschouwing laten, groeide de economie in Overig Groningen met circa 1 procent. In Delfzijl en omgeving kromp de economie met 4 procent. Dat kwam voornamelijk doordat de industrie in die regio veel last heeft van de hoge energieprijzen.