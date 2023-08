4 jaar cel voor online misbruik minderjarigen

Foto’s en video’s

De verdachte heeft zich jarenlang op het internet voorgedaan als een tienerjongen van 15/16 jaar en in die hoedanigheid contact gezocht met meisjes in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar. Hij dwong of probeerde hen te dwingen tot het maken en versturen van naaktfoto's en foto's en video's waarop de meisjes seksuele handelingen bij zichzelf verrichten. Ook maakte hij daarbij gebruik van foto's van hun sociale media die hij -zonder hun medeweten- bewerkte tot naaktfoto's.

Onder druk gezet

Als zij niet (meer) wilden meewerken, niet meer of niet snel genoeg reageerden of de verdachte blokkeerden, werden zij (verder) onder druk gezet en angst aangejaagd. Hij confronteerde ze met persoonlijke informatie, zoals hun achternamen en scholen, en benaderde soms ook vrienden, vriendinnen of zelfs familieleden in de hoop dat de meisjes hem (weer) zouden toevoegen en/of (alsnog) seksueel getinte foto's en video's naar hem zouden sturen. Uit het procesdossier ontstaat het beeld dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers in feite nog veel groter is dan in deze zaak ten laste is gelegd.

Geen oog voor slachtoffers

De verdachte heeft zijn eigen seksuele driften vooropgesteld en geenszins oog gehad voor de gevoelens van de slachtoffers en de consequenties die zijn handelen voor hen teweegbracht. De rechtbank merkt hierbij op dat de verdachte bij herhaling en bij nagenoeg alle hem ten laste gelegde feiten op een bijzonder brute, meedogenloze wijze jonge meisjes benaderd heeft, diep ingegrepen heeft in hun persoonlijke levenssfeer, in een fase in hun leven dat zij in bijzondere mate kwetsbaar zijn. Hun smeekbeden om niet tot verspreiding van – al dan niet gemanipuleerde – naaktfoto's of naaktvideo's van hen over te gaan negeerde hij bij herhaling, daarmee deze slachtoffers publiekelijk te schande zettend.

Privacy en levensvreugde

Daarbij heeft de verdachte op geen enkele rekening gehouden met het feit dat op internet gepubliceerde foto’s niet alleen een enorme inbreuk zijn op de privacy van betrokkenen, maar ook nog eens jarenlang daar zichtbaar zijn en onbeperkt kunnen circuleren. Op deze wijze heeft de verdachte de levensvreugde van jonge mensen en hun naasten in ieder geval tijdelijk en in een aantal gevallen mogelijk levenslang ernstig tekort gedaan. Enkel voor zijn eigen lusten

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte tijdens het begaan van de feiten aan een stoornis leed en daarom verminderd toerekeningsvatbaar is. Om te voorkomen dat de verdachte in de toekomst weer strafbare feiten pleegt is een deel van de straf voorwaardelijk opgelegd. Hij wordt tijdens de proeftijd van 3 jaar -onder andere- onaangekondigd gecontroleerd, hij moet zich laten behandelen en mag geen contact zoeken met zijn slachtoffers