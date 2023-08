Onderzoek na aantreffen overleden man op N393 bij Sint-Annaparochie

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie onderzoekt meerdere scenario’s. Het lichaam van de man werd aangetroffen op de N393, voorbij een bushalte ter hoogte van de kruising met de Langhuisterweg. Het slachtoffer had letsel. De politie is begonnen met een onderzoek. Op de plek van het aantreffen van het slachtoffer is onder andere sporenonderzoek verricht. Agenten hebben ook gesproken met een aantal getuigen en andere betrokkenen. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de man om het leven is gekomen.