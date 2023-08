Man aangehouden voor vernielen regenboogvlag in Amsterdam

Restaurant

Rond 17.30 uur zag een werknemer van het restaurant dat de verdachte de vlag aan het vernielen was. Hij sprak zich ook negatief uit over de queer-community. Vervolgens liep hij weg in de richting van het Rokin. Een persoon liep achter de verdachte aan en belde direct de politie.

Aanhouding

Op basis van het signalement is de verdachte later op de Kloveniersburgwal aangehouden. De man is meegenomen voor verhoor en is inmiddels heengezonden. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.

Strafverzwaring

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat discriminatie een rol heeft gespeeld bij het vernielen van de vlag. Dit discriminatieaspect zal bij het afdoen van de zaak als strafverzwarende omstandigheid worden meegenomen.