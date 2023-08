Wereld Hondendag: Jaarlijks duizenden honden slachtoffer van grasaren

Duizenden honden zijn deze zomer weer slachtoffer geworden van de zogeheten grasaren. Door het gewijzigde maaibeleid van veel gemeentes is dit aantal de afgelopen jaren flink toegenomen, merken ook veel dierenartspraktijken. De Koninklijke Hondenbescherming luidt daarom op Wereld Hondendag, 26 augustus, de noodklok en wil in gesprek met gemeentes voor een gezamenlijke oplossing. De organisatie heeft inmiddels steun van bijna 50.000 hondenliefhebbers.

Ze lijken onschuldig, maar grasaren veroorzaken elk jaar enorm veel leed voor honden en hun baasjes. In de zomerperiode voeren dierenartsen wekelijks honderden grasaaroperaties uit. De Koninklijke Hondenbescherming roept gemeentes op Wereld Hondendag (26 augustus) op om in hun maaibeleid rekening te houden met honden. “Wij vermoeden dat veel beleidsmakers geen idee hebben van de omvang en de ernst van het probleem. Om maar te zwijgen over het financiële en emotionele leed bij baasjes en hun geliefde viervoeter. Daarom zijn wij een petitie gestart, die inmiddels al bijna 50.000 keer is getekend”, zegt directeur Daphne Groenendijk.

Levensgevaarlijk

De scherpe punten van grasaren, ook wel ‘kruipers’ genoemd, kunnen gemakkelijk in de neus, keel, oren, ogen en tussen de tenen van honden terechtkomen en daar binnendringen. Door de weerhaakjes die eraan zitten, kunnen grasaren maar één kant op: dieper het lichaam in. Zo kunnen ze lelijke ontstekingen veroorzaken. Soms komen ze in de longen of andere vitale organen terecht, wat tot ernstige complicaties kan leiden of zelfs tot overlijden. Na een oproep op Facebook ontving de Hondenbescherming honderden foto’s van hondeneigenaren die maar wat graag hun nare ervaringen met grasaren deelden om zich zo gehoord te voelen.

Sylvia Huisman uit Almere stuurde een foto van haar hond Woozle. Toen hij nog geen vier maanden oud was, kreeg de Irish Doodle tijdens het snuffelen een grasaar in zijn neus. De aar kroop richting zijn hersenen en moest onder narcose worden verwijderd. Gelukkig is het goed afgelopen.

Dierenarts bevestigt probleem

Sandra Stokvis, eigenaar van praktijk De Dierenarts in Wageningen, bevestigt de omvang van het grasarenprobleem. “Ik verwijder in mijn praktijk jaarlijks tientallen grasaren bij honden. Dit bezorgt de honden gigantisch veel pijn en ongemak. En voor de eigenaren is het een flinke kostenpost. Op de dierenartsen-Facebook komen de raarste plekken voorbij, zelfs tot diep in het lichaam, in de lever, de milt, vlak bij de ruggengraat. Met soms de dood tot gevolg.”

De Hondenbescherming adviseert hondeneigenaren de plekken waar grasaren groeien zoveel mogelijk te mijden en de honden na een wandeling altijd goed te controleren. En om de hondenpoep netjes op te ruimen, want grasaren doen het goed op hondenmest.