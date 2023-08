Defensie neemt G650 Gulfstream in gebruik

De vorig jaar door Defensie aangeschafte G650ER Gulfstream is operationeel. Het toestel uit 2015 beschikt inmiddels over de vereiste configuratie. Ook kreeg het een zelfbeschermingssysteem.

Jet Aviation in het Zwitserse Basel zorgde voor de ombouw naar de voor Defensie noodzakelijke configuratie. Via deze firma werd de G650ER ook aangekocht. Aansluitend voorzag het Zwitserse AMAC Aerospace het toestel van een Elbit-zelfbeschermingssysteem.

Missiegebieden

De Gulfstream is onder meer nodig voor het snel en veilig vervoeren van kleine groepen personen naar (risicovolle) missiegebieden. Die zijn vaak niet of lastig te bereiken met commerciële vluchten. Het vliegtuig is ook geschikt voor urgente repatriëring van Defensiemedewerkers. Thuisbasis van de G650ER is het Air Mobility Command op Vliegbasis Eindhoven.

Gegarandeerde beschikbaarheid

Defensie koos voor een gebruikt toestel vanwege een gegarandeerde beschikbaarheid en lagere aanschafkosten. De nieuwe aanwinst vervangt de Gulfstream IV. Dat toestel is verkocht aan het Nederlandse Zeusch Aviation.

Waardige opvolger

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal André Steur: “Na 35 jaar vliegen, waarvan 27 jaar voor Defensie, voldeed het vorige toestel niet meer aan de technische standaarden van de Koninklijke Luchtmacht. De Gulf was echt aan vervanging toe, en ik ben dan ook erg blij dat we deze waardige opvolger in gebruik mogen nemen.