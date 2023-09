Miljoenen aan cryptovaluta afgepakt in groot onderzoek

De politie heeft inmiddels beslag gelegd op ruim 2,5 miljoen euro aan cryptovaluta in een onderzoek rond een verdachte uit Ede. De man (36) werd tijdens een actiedag op 20 juni aangehouden in zijn woonplaats op verdenking van grootschalige- en internationale handel in verdovende middelen.

Het onderzoek kwam aan het begin van dit jaar aan het rollen door informatie uit onderschepte cryptocommunicatiedata. Na de aanhouding voor drugshandel zijn rechercheurs door gedegen onderzoek bij miljoenen aan vermoedelijk crimineel verkregen, digitaal vermogen uitgekomen. Naast deze cryptovaluta is er beslag gelegd op een woning, een voertuig en verschillende luxe goederen zoals dure horloges.

Digitaal vermogen

‘’Tijden veranderen. Waar we voorheen op zoek waren naar grote stapels cash, zie je dat criminelen hun vermogen tegenwoordig steeds vaker digitaal wegzetten. Door onze expertise en kennis herkennen we signalen van mogelijk aanwezig digitaal vermogen en weten we hier uiteindelijk beslag op te leggen. Misdaad mag immers op geen enkele manier lonen’’, vertelt Marijn Lampio, teamchef van de Districtsrecherche in Gelderland-Midden. Verschillende rechercheurs uit zijn team waren bij het onderzoek betrokken. Net als agenten van het lokale basisteam en specialisten van diverse andere politieteams, zoals bijvoorbeeld het Cybercrimeteam.

Naast de hoofdverdachte zijn er half augustus lopende het verdere onderzoek nog vijf andere verdachten uit de directe omgeving van de man aangehouden. De familieleden van de man worden verdacht van witwassen, maar zitten in tegenstelling tot de Edenaar niet meer vast. Het gaat om twee vrouwen uit Barneveld (36 en 59 jaar), twee mannen uit Barneveld (33 en 60 jaar) en een 37-jarige vrouw uit Ede.

Luxe levensstijl

‘’De levensstijl van criminelen die we tijdens dit soort onderzoeken tegenkomen, is vaak niet te rijmen met het werk dat ze doen en het legale inkomen dat daarmee verdiend wordt. Met zaken als deze willen we dan ook een duidelijk signaal afgeven. Crimineel verkregen vermogen pakken we af en tegen drugscriminelen treden we op’’, aldus Marijn Lampio.