358 kilometer roeien voor het goede doel

Finish in Rotterdam op Wereldhavendagen

'De uitputtingsslag, bedoeld om geld in te zamelen, begon vorige week zaterdag in Maastricht. De roeiers, die via Thorn, Roermond, Arnhem, Culemborg en Schoonhoven varen, hopen zaterdag te finishen in Rotterdam bij de Wereldhavendagen', aldus het ministerie.

Dutch Marines Rowing Challenge

De groteske Dutch Marines Rowing Challenge gaat langs verschillende dorpen en steden. Onderweg vragen (oud-)mariniers aangevuld met andere (voormalig) geüniformeerden van onder meer politie, brandweer en ambulancedienst aandacht voor de mentale risico’s van hun vak. De 54 roeiers en zeker 60 ondersteuners hebben als zij aankomen in Rotterdam er dan net zoveel kilometers op zitten als dat het Korps Mariniers oud is.

Bewustwording gevaren PTSS

'Het gaat om bewustwording van de gevaren van PTSS', benadrukt roeier en oud-marinier Erwin Kok. Het opgehaalde bedrag, inmiddels al bijna 10.000 euro, is ook bedoeld voor onder meer preventie, onderzoek naar behandelmethoden en ondersteunende middelen zoals hulphonden.