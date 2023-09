Bosschenaar (49) opgepakt na aantreffen dode man in woning

Aan het einde van de zondagochtend heeft de politie een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden in een woning aan de Brugstraat. 'De 49-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een andere man. Het slachtoffer werd dood in dezelfde woning aangetroffen', zo meldt de politie.

Waarschijnlijk misdrijf

'Door een getuige werden we gealarmeerd dat er mogelijk iets in de betreffende woning gebeurd zou zijn. Daar troffen we de verdachte en de dode man aan. Al snel bleek dat de man waarschijnlijk door een misdrijf om het leven was gekomen. De aangehouden verdachte namen we mee naar het bureau en zijn mogelijke rol bij de dood van de andere man wordt onderzocht. Voorlopig zit hij vast', aldus de politie.

Identiteit slachtoffer

Een vrouw die in de woning was ging ook mee naar het bureau en van haar is een verklaring opgenomen. Hoewel de politie al wel een sterk vermoeden heeft van de identiteit van het slachtoffer, is dat officieel nog niet vastgesteld.

Onderzoek

Het onderzoek naar de omstandigheden waaronder de man overleed werd direct opgestart. Forensisch rechercheurs onderzoeken de woning en er wordt een buurtonderzoek verricht. De politie komt graag in contact met mensen die gisteravond, vannacht of vanochtend iets hebben gezien of gehoord bij de woning wat in het onderzoek kan helpen.