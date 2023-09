Expositie nationaal stilstaan bij Corona

Bij wie sta jij stil?

De pandemie was in ons koninkrijk de grootste crisis van de afgelopen 75 jaar. Corona raakte iedereen op een andere manier. Er was hulp, saamhorigheid, dankbaarheid en liefde, maar ook eenzaamheid, angst en boosheid. In de expositie vertellen ruim 40 Nederlanders een verhaal over diegene die tijdens de pandemie de meeste indruk op die persoon heeft gemaakt. Een verhaal over een ander dus. Bij de verhalen horen indrukwekkende foto’s uit de coronajaren. De expositie nodigt iedereen uit om zelf een verhaal toe te voegen. De centrale vraag is: bij wie sta jij stil?

Nationaal Comité

Het project wordt georganiseerd door het Nationaal Comité stilstaan bij corona dat door het kabinet is ingesteld om na te denken hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad. Het comité bestaat uit 12 leden met deskundigheid en kennis uit alle delen van de samenleving. De voorzitter is Arno Brok, commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân.