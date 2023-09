Defensie vindt stoffelijke resten bij berging Britse bommenwerper in IJsselmeer

Berging wrak

Afgelopen maandag was een team met de berging van het wrak op het IJsselmeer begonnen. Het vliegtuig werd in de nacht van 13 juni 1943 na een bombardementsvlucht op het Ruhrgebied neergehaald. 4 bemanningsleden spoelden na de crash aan op de oevers van het IJsselmeer. 3 vliegers van dit toestel staan nog altijd als vermist te boek.

Zorgvuldigheid bergingsteam

Dat na enkele dagen al stoffelijke resten zijn aangetroffen, is kenmerkend voor de zorgvuldigheid waarmee het bergingsteam te werk gaat. De resten gaan voor onderzoek naar het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht in Soesterberg. Defensie rapporteert de bevindingen uiteindelijk aan het Britse ministerie van Defensie.

Droge kuip

Het bergingsteam heeft de crashlocatie op het IJsselmeer over een oppervlakte van 30x30 meter ingedamd en droog gepompt. De restanten van het toestel liggen in een droge kuip, op 4 meter onder de waterlijn. Het team verwijdert deze in delen. Daarna worden ze overgebracht naar Vliegbasis Woensdrecht.

Controleren uitgegraven grond

'Specialisten van onder meer de bergingsdienst zeven en controleren alle uitgegraven grond machinaal. Ook deskundigen op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire explosieven zijn hierbij betrokken', aldus het ministerie.

Vermiste vliegers

De actie maakt deel uit van het Nationaal Bergingsprogramma voor vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers. Het bergingsteam van Defensie voert de operatie uit in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de firma Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen, die de operatie civieltechnisch ondersteunt. Het team is de komende weken nog bezig met de berging.