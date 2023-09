De voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is één van de duurste verzekeringen die je als ondernemer af kunt sluiten. Omdat deze verzekering (nog) niet verplicht is, besluit je misschien om hem links te laten liggen. Verstandig is dit niet, want een arbeidsongeschiktheidsverzekering is onmisbaar voor iedere ondernemer. Ben je nog niet geheel overtuigd? Lees dan vooral verder. In deze tekst hebben wij namelijk de voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers op een rijtje gezet.

1) Je bent verzekerd van inkomen

Als zelfstandig ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomen. Werk je niet? Dan komt er ook geen geld binnen. De meeste zelfstandig ondernemers kunnen het wel een korte periode zonder inkomen uitzingen, maar het wordt een probleem als je langere tijd niet kunt werken. Zo kun je na verloop van tijd moeite krijgen om je rekeningen te betalen. Uiteindelijk kan dit er zelfs toe leiden dat je bedrijf failliet gaat. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan je helpen om dit te voorkomen. Je hebt dan namelijk recht op een maandelijkse uitkering als je arbeidsongeschikt bent.

2) De continuïteit van je bedrijf komt niet in gevaar

Hierboven las je al dat het grote gevolgen kan hebben voor je bedrijf als je arbeidsongeschikt raakt. Dit is zeker het geval als je zzp’er bent. Jij bent dan immers de enige werknemer van het bedrijf, waardoor er geen geld binnenkomt als je niet werkt. Als zzp’er doe je er dan ook goed aan een AOV af te sluiten. Doordat je een uitkering krijgt als je langdurig ziekt bent, een burn-out krijgt, gewond raakt of zwanger raakt, hoef jij je geen zorgen te maken over de continuïteit van je bedrijf.

3) Je bepaalt zelf hoe jij je verzekert

Een derde voordeel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat je grotendeels zelf bepaalt hoe jij je verzekert. Zo heb je zelf invloed op het verzekerde bedrag. Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd als je arbeidsongeschikt bent. Helemaal vrij ben je hier niet in, want de hoogte ervan moet in verhouding staan met je inkomen. Daarnaast kies je zelf de wachttijd. Denk goed na hoe lang je het zonder inkomen uit kunt zingen, want je krijgt pas een uitkering als de wachttijd verstreken is.

4) De premie is fiscaal aftrekbaar

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt behoorlijk hoog. Dit is de voornaamste reden dat niet alle zelfstandig ondernemers deze verzekering afsluiten. Laat je overigens niet te veel leiden door de prijs, want je mag de premie van een AOV opvoeren als zakelijke kosten. Het grote voordeel hiervan is dat je belastbaar inkomen verlaagd wordt als je de premie van een AOV hiervan aftrekt. Hierdoor blijft er onderaan de streep een lager bedrag over en dat betekent dat je minder belasting hoeft te betalen.

Sluit ook een WGA-verzekering af

Heb je medewerkers in dienst? Sluit dan niet alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, maar kies ook voor een WGA-verzekering. Als werkgever ben je namelijk verantwoordelijk voor personeel dat in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terechtkomt. Je moet bijvoorbeeld tien jaar lang een WGA-uitkering betalen. Je bent hier standaard voor verzekerd bij het UWV, maar het is ook mogelijk om eigenrisicodrager WGA te worden. Je betaalt deze uitkering dan zelf aan een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De premie die het UWV bij jou in rekening brengt, wordt vergoed door je verzekeraar als je een WGA-verzekering hebt.