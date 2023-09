Eerste lichting aan de slag als dienjaarmilitair

Kameraadschap, discipline, goed voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling, vrienden voor het leven gemaakt. Het zijn enkele veelgehoorde herinneringen van mannen die ooit hun dienstplicht vervulden. Dat kan sinds 1 mei 1997 niet meer, want toen is de opkomstplicht opgeschort. Spijtig? Dan is er goed nieuws. Het Dienjaar maakt het mogelijk om een jaar lang een functie te vervullen bij de krijgsmacht. De eerste lichting van 140 nieuwe militairen verzamelde zich vandaag op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo voor de formele “kick off.”

Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat verwacht met het Dienjaar niet alleen extra personeel binnen te halen.

“We willen zo ook de band versterken tussen de krijgsmacht en de samenleving”, voegde hij er tijdens zijn welkomstwoord aan toe.

Kijken naar Defensie

Dat er meer feeling met de maatschappij moet zijn, heeft volgens hem alles te maken met de verslechterde veiligheidssituatie op het wereldtoneel. Hij noemde de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging als voorbeeld. “Maar er is meer. De opstelling van China, terrorisme en de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals honger en vluchtelingenstromen. Voor een antwoord op deze dreigingen, kijken mensen naar Defensie en dat is logisch.”

Andere plek voor krijgsmacht

Het militaire bedrijf is na jarenlange bezuinigingen inmiddels geen sluitpost meer. Er is weer geld om de gevechtskracht en inzetbaarheid te versterken. Van der Maat houdt wel zijn hart vast als het om personeel gaat. “Er zijn te weinig mensen en door de vergrijzing zal dit niet snel veranderen”, verwacht hij. Hij pleit voor een andere plek voor de krijgsmacht in de samenleving. Want,“we zijn met z’n allen verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer gaan samenwerken met bedrijven en taken uitbesteden. Ook breiden we de komende jaren het aantal reservisten fors uit.”

Gemotiveerde professionals

Toch weer een dienstplicht invoeren? Het is volgens de staatssecretaris niet de oplossing. “Sinds het opschorten van de dienstplicht heeft Defensie zich ontwikkeld tot een efficiënt beroepsleger. Hoe goed de herinneringen van sommige hier aanwezige vaders ook zijn; we willen geen nieuwe massa’s dienstplichtigen. We zoeken gemotiveerde professionals.”

Kennismaken met militaire leven

Met professionals bedoelt Van der Maat zeker ook dienjaarmilitairen. Deze voor Defensie belangrijke doelgroep kan wat hem betreft op een aantrekkelijke en realistische manier kennismaken met het militaire leven. “En met de uitgebreide mogelijkheden die Defensie biedt”, voegt hij toe. “Iedereen is welkom, welke opleiding of achtergrond je ook hebt. Jullie doorlopen allemaal hetzelfde programma en leren elkaar zo kennen. In dat opzicht lijkt het wel degelijk op de dienstplicht. En het Dienjaar helpt zo om Defensie weer een vanzelfsprekend en zichtbaar onderdeel van onze maatschappij te maken.”

Interessant voor werkgevers

Van der Maat weet daarnaast zeker dat een Dienjaar op een curriculum vitae van grote meerwaarde is. “Persoonlijke vorming en ervaring maakt deelnemers extra interessant voor toekomstige werkgevers. Ik hoop dat dit Defensie is.”