Tweede verdachte vast voor dood Bosschenaar

49-jarige man aangehouden

Die zondagochtend 3 september werd de politie door een getuige gealarmeerd dat er mogelijk iets ernstigs in een woning aan de Brugstraat was gebeurd. In de woning troffen we een dode man aan. De man bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Een andere man die in de woning was, een 49-jarige inwoner van Den Bosch, werd aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dood.

Verklaring vrouw

Ook van de hoofdbewoonster van de woning werd een uitgebreide verklaring opgenomen. In de loop van het onderzoek bleek haar verklaring over de gebeurtenissen van die dag echter niet geheel overeen te komen met de bevindingen van het rechercheteam. Het vermoeden rees dat deze vrouw mogelijk ook betrokken was bij de dood van het slachtoffer. In opdracht van de officier van justitie werd zij maandag gearresteerd. Ook de eerder aangehouden verdachte zit nog vast.