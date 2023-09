Eén op de drie internationaal afgestudeerden blijft in Nederland om te werken

Sinds 2006 is het aantal universitair afgestudeerde internationale studenten flink toegenomen. 'Van de afgestudeerden uit het studiejaar 2018/’19 woonde en werkte een jaar later een derde in Nederland. Hoeveel internationale afgestudeerden in Nederland blijven om te werken, verschilt per studierichting', zo meldt het CBS woensdag op basis van nieuwe cijfers.

Beschikbaar voor Nederlandse arbeidsmarkt

De afgelopen vijftien jaar kwamen steeds meer internationale studenten naar Nederland om te studeren. Hiermee nam ook het aantal internationale studenten toe dat in Nederland een diploma haalde en beschikbaar was voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In studiejaar 2006/’07 verlieten bijna 3 duizend internationale studenten het wetenschappelijk onderwijs (wo) met een (post)masterdiploma. Dat was 11 procent van alle afgestudeerden in dat studiejaar. In studiejaar 2019/’20 behaalden ruim 12 duizend internationale wo-studenten een universitaire master in Nederland. Dit was bijna een derde van het aantal afgestudeerden.

Meer internationale afgestudeerden blijven werken in Nederland

Van de afgestudeerde internationale studenten uit het studiejaar 2018/’19 had 32 procent een jaar na het behalen van het diploma werk in Nederland. Dit aandeel is groter dan in voorgaande jaren. Voorheen was het aandeel internationale studenten dat in Nederland bleef om te werken met ruim 20 procent relatief stabiel.