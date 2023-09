Ruim 1 op de 3 volwassenen zou eigenlijk gezonder willen eten

In 2022 zei 36 procent van de volwassenen dat zij graag gezonder zouden willen eten. 'Van hen zegt 46 procent dat ze zich af en toe door anderen laten overhalen om iets ongezonds te eten en 39 procent vindt het moeilijk om ongezond eten te laten staan', zo meldt het CBS donderdag op basis van cijfers van het onderzoek Belevingen.

'Te weinig geld om gezonde producten te kopen'

'Een kleiner deel, namelijk 17 procent, zegt te weinig geld te hebben om gezonde producten te kopen', aldus het CBS. Naast degenen die aangaven graag gezonder te willen eten, liet 58 procent van de 18-plussers weten dat ze dit niet nodig vinden, omdat zij naar eigen zeggen al gezond genoeg eten. 5 procent houdt zich er niet mee bezig en 1 procent vindt gezonde voeding niet belangrijk.

Minder kans op gezondheidsproblemen of ziekten

De meeste mensen die graag gezonder willen eten, willen dit om de kans op gezondheidsproblemen of ziekten kleiner te maken. Ruim de helft van hen zegt dit. Ook je lichamelijk fitter voelen wordt vaak als reden genoemd (28 procent). Afvallen, een mooier uiterlijk, of niet zwaarder worden is voor 10 procent reden om gezonder te willen eten.

Ongezond eten laten staan moeilijk als anderen dit ook niet doen

Mensen die gezonder willen eten, vinden het vooral moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen ongezond eten als zij met anderen zijn die ongezonde dingen eten. Ruim de helft geeft dit aan. Ongezond eten laten staan bij stress vindt 46 procent moeilijk en 43 procent vindt het lastig als er ongezond eten in huis is. Haast hebben of alleen thuis zijn worden elk door ongeveer een derde genoemd.

Stress en alleen thuis

Van de mensen met ernstig overgewicht zegt meer dan de helft (54 procent) dat zij gezonder willen eten. Zij vinden het vooral lastig om ‘nee’ te zeggen tegen ongezond eten in tijden van stress. Ook op momenten dat zij alleen thuis zijn, vinden mensen met ernstig overgewicht het vaker moeilijk om ongezond eten te laten staan.