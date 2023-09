NVWA legt fokker Franse bulldogs boete en dwangsom op

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt een fokker van Franse bulldogs een boete op van € 3.000. Tijdens een inspectie bleek dat de ouderdieren een abnormale ademhaling in rust en een te korte snuit hadden. Fokken met deze ouderdieren is niet toegestaan. Om herhaling te voorkomen legt de NVWA naast de maximale boete ook een last onder dwangsom op. Elke keer dat deze fokker opnieuw een ongeschikt ouderdier inzet voor de fok krijgt hij een dwangsom van € 1.500. De totale dwangsom kan oplopen tot € 9.000.