Explosie bij woning in Alkmaar

Met vermoedelijk zwaar vuurwerk is donderdagavond rond 23.25 uur een explosie veroorzaakt bij een woning in Alkmaar. Dit is gebeurd aan de Lekstraat.

Een harde knal veroorzaakte schade aan de voordeur van de woning. Na de knal, zag een buurtbewoner iemand wegrennen. Tijdens de explosie waren de bewoners niet thuis. Er is niemand gewond geraakt.

In november 2022 is dezelfde woning beschoten door een nog onbekend persoon. De politie onderzoekt uiteraard of er een verband is tussen beide incidenten.