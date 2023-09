Agent gewond na vechtpartij kermis Delft

Vrijdagavond is bij ongeregeldheden rondom de kermis in het centrum van Delft een agent gewond geraakt. 'Na een aanhouding keerde een groep van zo’n 75 personen zich tegen de politie, waarna op linie is gewerkt om de orde te herstellen', zo meldt de politie zaterdag.