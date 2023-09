ANWB: 85 procent leden tegen verhoging accijns brandstof

De belastingen en kale pompprijs staan niet meer in verhouding tot elkaar. In Nederland bestaat de prijs van een liter benzine nu al voor meer dan de helft uit belastingen. Nederland is daarmee koploper in Europa. Vanaf 1 januari 2024 is de verwachting dat dit verder stijgt met 21 cent aan accijns en btw.

Voor veel Nederlanders is de auto onmisbaar in het dagelijks leven bij het reizen naar werk of het bezoeken van familie. Van alle reiskilometers die we in Nederland maken wordt 70 procent met de auto afgelegd. Door de huidige brandstofprijzen komt een groot deel van de Nederlanders financieel in de knel. Ruim 26 procent van de ANWB-leden moet daardoor besparen op maandelijkse uitgaven. Leden bezuinigen daarbij het meest op:

Spaargeld (72%)

Vakantie en uitjes (61%)

Boodschappen (60%)

Uiteten (59%)

Opvallend is dat men er ook voor kiest om te besparen op het onderhoud van de auto (26%). Door achterstallig onderhoud neemt de kans op pech en hogere kosten toe.

Bijna een derde van de werkenden heeft geen alternatief voor de auto om op het werk te komen. Als er wel een alternatief voor handen is, zoals het openbaar vervoer of een elektrische fiets (60%), levert dit bij 75 procent een extra reistijd op van een half uur tot meer dan een uur.

De huidige prijzen aan de pomp zorgen er ook voor dat mensen minder vaak met de auto op pad gaan voor uitjes, familiebezoek of sociale gelegenheden. Maar liefst 48 procent van de ANWB-leden geeft aan te besparen op deze ‘recreatieve’ ritten als de benzineprijs op dit niveau blijft.