Onderzoek na aantreffen overleden vrouw

Op zondag 17 september is er een overleden vrouw aangetroffen in een woning aan de Loevesteinlaan. Op dit moment doet de politie onderzoek naar de dood van de overleden vrouw uit Den Haag. Er is op diezelfde dag een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De politie heeft rond 14.30 uur een melding gekregen van een overleden persoon in een woning aan de Loevesteinlaan. Ter plaatste is er een Plaats Delict gemaakt. In en rond de woning is de politie uitgebreid sporenonderzoek gestart. Daarnaast vindt er buurtonderzoek plaats en worden getuigen en de verdachte gehoord. Er is op dit moment nog niets bekend over de aanleiding en toedracht.