Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude

Op 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, het niet betalen van verschuldigde omzetbelasting, het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht en er is beslag gelegd op administratie, banksaldi, contant geld, een auto en sieraden.