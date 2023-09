Zoon van bewoonster in voortuin in Tilburg neergeschoten

In Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag een 30-jarige man uit Waalwijk zwaargewond geraakt bij een schietpartij voor een woning aan het Verdiplein. 'Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De recherche stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident', zo meldt de politie dinsdag.