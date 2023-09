Noodlottig ongeval doodsoorzaak 3-jarig meisje kinderdagverblijf Den Bosch

De doodsoorzaak van het 3 jaar oude meisje bij een kinderdagverblijf aan de Empelseweg in Den Bosch is bekend. 'We gaan uit van een noodlottig ongeval', zo meldt de politie dinsdagavond.