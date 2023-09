Geen straf voor slaan met bierglas in Nijmegen

De rechtbank ontslaat een 19-jarige man uit Ede van alle rechtsvervolging. Tijdens het uitgaan mishandelde de Edenaar iemand in een bar in Nijmegen. Die persoon raakte zwaargewond. Volgens de rechtbank was er sprake van noodweerexces, de man krijgt dus geen straf.

Kauwgom in haar

In januari 2023 was de man met een aantal vrienden op stap in Nijmegen. De man liep naar de bar om een biertje te bestellen. Bij de bar zag hij een vrouw staan die kauwgom in haar haren had, de man sprak de vrouw daarop vriendelijk aan. Nadat hij zijn biertje kreeg, kwam de vriend van de vrouw - het latere slachtoffer - dreigend naar de man toe. Er ontstond een woordenwisseling tussen de mannen.

Kopstoot

Het slachtoffer pakte op enig moment het hoofd van de man met 2 handen vast en gaf hem een kopstoot. De man reageerde daar in een reflex op door met zijn rechterhand te slaan richting het hoofd. In deze hand had hij zijn bierglas nog vast. Dit glas spatte kapot tegen het gezicht van het slachtoffer. Het slachtoffer hield daar meerdere diepe sneeën aan over en verloor veel bloed. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden.

Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel

Hoewel het slachtoffer zware verwondingen had (diepe sneeën en meerdere littekens), vindt de rechtbank niet bewezen dat de man zich schuldig maakte aan zware mishandeling. Volgens de rechtbank handelde de man in een reflex. Hij was zich daardoor niet bewust van de mogelijke gevolgen van het slaan met een glas in zijn hand. De man had (juridisch gezien) geen opzet om het slachtoffer zwaar te verwonden. Wel vindt de rechtbank bewezen dat de man schuldig is aan een mishandeling met zware verwondingen tot gevolg.

Noodweerexces

De advocaat van de man deed een beroep op noodweerexces. Hij voerde aan dat de man - door de angst - in een reflex sloeg. Dit deed hij om zich te verdedigen. Door de angst kon hij niet goed nadenken over de gevolgen van het slaan met een glas. De rechtbank is dit met de advocaat eens.

Reflex

Doordat de man in een reflex handelde en vanuit de paniek en angst met zijn dominante rechterhand sloeg - waarin hij het glas vasthield - vindt de rechtbank hem niet strafbaar. De man verdedigde zichzelf. Dat hij daarin te ver is gegaan kan hem niet worden verweten, omdat er sprake is van noodweerexces. De man krijgt dus geen straf voor de mishandeling.

Schadevergoeding

Het slachtoffer vorderde een bedrag van ruim 3.700 euro aan schadevergoeding. Dit hoeft de man niet te betalen, omdat hij wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Volgens de wet kan dan geen schadevergoeding worden toegekend. Wel kan het slachtoffer bij de burgerlijke rechter alsnog schadevergoeding van de man vorderen.