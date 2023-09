Politie houdt verdachte cybercrime aan

De politie hield vrijdag 22 september 2023 in een woning aan de Meidoornlaan een 30-jarige man zonder vast adres aan. De man wordt verdacht van cybercriminaliteit. Hij zit nog vast. Het onderzoek is nog in volle gang.

Rechercheurs van het district Zeeland wilden in een lopend rechercheonderzoek naar bankhelpdeskfraude een 30-jarige man zonder vast adres aanhouden. Uit onderzoek bleek dat de man in een woning aan de Meidoornlaan in Bergen op Zoom zat. Hij kon daar worden aangehouden. De man wordt verdacht van meerdere gevallen van bankhelpdeskfraude. Die zou hij niet alleen in Zeeland en West-Brabant hebben gepleegd, maar ook op andere plaatsen in Nederland.