Tilburgse verdachte gifmoord overleden

In haar woning in Tilburg is maandagmorgen Yvon K. dood aangetroffen. K. is beter bekend als de verdachte van de gifmoord op haar vriend Chris Grinwis uit Halsteren. De rechtbank zou woensdag uitspraak doen in het proces tegen haar.

Volgens BN de Stem ontving de politie rond 10.20 uur de melding dat men ongerust was over het lot van Yvon K. Door agenten werd de deur van het woning geforceerd en zij troffen de vrouw levenloos aan. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan in de woning. Dit om te achterhalen hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Yvon K. heeft altijd ontkend haar vriend om het leven te hebben gebracht om zijn miljoenenerfenis op te strijken. Het Openbaar Ministerie is hier wel van overtuigd en eiste in eerste aanleg 19 jaar celstraf tegen haar.

Tegenover de regionale krant zegt de advocaat van K., Esther Vroegh, dat het overlijden van haar cliënte schrijnend is. ‘Ze heeft bijna drie jaar lang dit gevecht volgehouden. Verdrietig dat ze twee dagen voor het vonnis het kennelijk toch niet meer aankon’, aldus Vroegh. Yvon K. zou maandagmorgen nog een mail hebben verstuurd aan haar advocaat. Over de inhoud wil zij niets kwijt. Volgens Vroegh was het in elk geval geen aankondiging voor een zelfdoding.