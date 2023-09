Vrouw met fiets komt ten val op rotonde aan de Baanderherenweg in Boxtel

Een vrouw is vrijdagmiddag in Boxtel rond 16.05 uur met haar fiets ten val gekomen op de rotonde van de kruising van de Achterberghstraat met de Baanderherenweg.

Beenletsel

Waardoor de vrouw ten val kwam is niet bekend, volgens de politie zou het een eenzijdig ongeval zijn. De vrouw liep onder andere beenletsel op en is met spoed in de ambulance richting het ziekenhuis vervoerd. Medeweggebruikers verleenden eerste hulp en alarmeerden de hulpdiensten.