Zes Gouden Kalveren voor speelfilm Sweet Dreams

Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht is de speelfilm 'Sweet Dreams' de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film won vrijdagavond maar liefst 6 Gouden Kalveren waaronder die voor Beste Film en Beste Hoofdrol Speelfilm voor Renée Soutendijk.

Acht nominaties

Van tevoren was al bekend dat de film Sweet Dreams het 'goed zou gaan doen', gezien de acht nominaties vooraf. Naast de prijs voor Beste Film won Sweet Dreams ook in de categorieën Beste Camera, Beste Costume Design en Beste Regie. Florian Myjer kreeg een Gouden Kalf voor de Beste Bijrol Speelfilm.

Winnaars Gouden Kalveren 2023

Beste Digitale Cultuurproductie

Dear beloved friend, - Dries Verhoeven, Kininso Koncepts (productie: Studio Dries Verhoeven, Kininso Koncepts)



Beste Korte Documentaire

Mijn vader, Nour en ik - Wiam Al-Zabari (productie: Witfilm, Een van de jongens)



Beste Korte Film

Lucid Dreaming - Emma Evelein (scenario: Emma Evelein, productie: Blanc Film)



Beste Hoofdrol Korte Film

Hannah van Lunteren - Ma Mère et Moi



Beste Dramaserie

Santos - Giancarlo Sánchez, Laurette Schillings, Chris Westendorp, Ashar Medina, Ivan Barbosa (productie: Topkapi Series)



Beste Hoofdrol Dramaserie

Eva Crutzen - Bodem



Beste Bijrol Dramaserie

Marit van Bohemen - Judas II: Dagboek van een getuige



Beste Sound Design

Zita Leemans, Michel Schöpping - Kiddo



Beste Muziek

Minco Eggersman - De Man uit Rome



Beste Camera

Emo Weemhoff - Sweet Dreams



Beste Montage

Fatih Tura - Kiddo



Beste Lange Documentaire

Mijn grote broer - Mercedes Stalenhoef (productie: Zeppers Film & TV)



Beste Production Design

Florian Legters - Zomervacht



Beste Costume Design

Bernadette Corstens - Sweet Dreams



Beste Hoofdrol Speelfilm

Renée Soutendijk - Sweet Dreams



Beste Bijrol Speelfilm

Florian Myjer - Sweet Dreams



Beste Scenario

Shariff Nasr, Philip Delmaar - El Houb



Beste Regie

Ena Sendijarević - Sweet Dreams



Beste Film

Sweet Dreams - Erik Glijnis, Leontine Petit, Lemming Film (scenario en regie: Ena Sendijarević)



Gouden Kalf van het Publiek

De Tatta’s - Jamel Aattache, Paul Ruven, Brabant Films, Talent United (scenario: Donny Singh, regie: Jamel Aattache) Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Digna Sinke

Academy-systeem en jury's

De winnaars van de Gouden Kalveren voor speelfilms en lange documentaires worden bepaald volgens het Academysysteem. Een groep van honderden vakgenoten, leden van de Dutch Academy For Film (DAFF) kiest de winnaars, zoals dat ook gebeurt bij internationale competities en filmprijzen als de Oscars, BAFTA’s en Césars.



De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën Korte Documentaire, Korte Film, Dramaserie en Digitale Cultuur worden bepaald door onafhankelijke jury’s die uit professionals bestaan. De jury voor het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire 2023 bestaat uit de regisseurs Monique Nolte, Willemiek Kluijfhout en Yan Ting Yuen. Voor het Gouden Kalf voor Beste Korte Film en Beste Dramaserie jureren acteur Dunya Khayama, production designer Femke Hoebe, regisseur Ivo van Aart, scenarist Lotte Tabbers en producent Maarten Kuit. Voor het Gouden Kalf voor Digitale Cultuur bestaat de jury uit multidisciplinaire performer Abdelhadi Baaddi, programma-ontwikkelaar Kitty Leering en professor/hoogleraar Maaike Bleeker.



De toekenning van Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur geschiedt door de Raad van Toezicht en Algemeen Directeur/Bestuurder van het Nederlands Film Festival. Het Gouden Kalf van het Publiek komt toe aan de producent van de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm in de periode 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023.