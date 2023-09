Dode in woning in Utrecht, politie vermoedt misdrijf

Donderdag 28 september kreeg de meldkamer tegen het eind van de middag een melding over een man waar enkele dagen geen contact meer mee zou zijn geweest. Hierop is politie in de woning aan de Teugelhof in Utrecht poolshoogte gaan nemen.

Overleden persoon in woning

Rond 16:30 uur komt een melding binnen dat een persoon al enige dagen niet meer gezien is en dat er ook geen contact meer is geweest. Als collega’s de woning binnengaan, treffen zij een overleden persoon aan in de woning. Al snel wordt het Forensisch Opsporingsteam en de recherche ingeschakeld om de omstandigheden te gaan onderzoeken.

Forensisch onderzoek

Op dit moment is het nog onduidelijk wat er gebeurd is in de woning of wat de mogelijke toedracht is geweest. Ook is het nog onbekend hoelang het slachtoffer in de woning heeft gelegen of wanneer hij om het leven is gekomen. De recherche denkt dat het om een misdrijf gaat. Daarom is het ook sinds vrijdag een TGO (Team Grootschalig Opsporing) opgestart.

Alle scenario’s worden onderzocht

De recherche houdt rekening met alle scenario’s, maar focust zich met name op het scenario dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Meerdere buurtbewoners zijn gehoord om een beter beeld te krijgen over een mogelijke toedracht. Ook worden op dit moment onder andere camerabeelden onderzocht.