Man zit met vuurwapen en UZI op terras, 3 jaar celstraf

Met vuurwapen en machinegeweer op terras

In juni van dit jaar kreeg de politie een melding om naar een terras in Lunteren te gaan. Daar zou een man op het terras zitten met een handvuurwapen en een machinegeweer (Uzi). De man had een doorgeladen vuurwapen in zijn zak zitten en hij droeg een Uzi in een metalen koffer bij zich. Ook had de man bijbehorende munitie op zak. De politie hield de man aan en tijdens het vervoer van de man naar het politiebureau in Arnhem, bedreigde hij de agenten meerdere keren.

Aantasting maatschappelijke veiligheid

Het bezitten van wapens en munitie is een ernstig feit dat een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen met zich brengt. Daarnaast veroorzaakt het bezitten van zulke wapens maatschappelijke onrust en wordt de maatschappelijke veiligheid aangetast. Het vervolgens bedreigen van de 2 politieagenten rekent de rechtbank de man zwaar aan. Zij doen hun werk voor de samenleving. Steeds vaker worden zij geconfronteerd met agressie, geweld, bedreigingen en anderen vormen van intimidatie. Zulke uitlatingen zijn ontoelaatbaar.

Eerder veroordeeld

De man is eerder veroordeeld voor onder andere geweld, bedreiging en strafbaar gedrag richting de politie. Zo liep hij onder andere nog in een proeftijd van een veroordeling uit 2020 voor bedreiging, belediging van de politie en openlijke geweldpleging. Ook is de man nog in januari 2023 veroordeeld voor het beledigen van de politie.