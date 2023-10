Sporthal in Brabantse Spoordonk onder water door kapotte leiding

Door een kapotte waterleiding is de sporthal aan de Bernadettestraat in Spoordonk zondag onder water gelopen. De sportzaal zelf, een technische ruimte en de opslagruimten staan vol met een laag water van ongeveer 30 cm.

Leegpompen

De brandweer is met twee voertuigen aanwezig om het water het riool in te pompen. De sporthal ligt langs de Sint-Bernadettekerk. Stichting Salvage is in kennis gesteld en zal namens de verzekering de nodige actie's opstarten.