Meerdere gewonden na botsing wielrenners en auto in Schijndel

Zondagmorgen is er op de kruising van de Dakotaweg met de Vlagheide in Schijndel rond 9.20 uur een ongeval gebeurd. Tenminste twee wielrenners raakten gewond na een botsing met een auto.

Traumahelikopter

Naast twee ambulances en een traumahelikopter is ook de politie met meerdere eenheden ter plaatse gekomen. De weg was geruime tijd dicht voor het overige verkeer. De twee gewonden wielrenners zijn met ambulances vervoerd naar het ziekenhuis, de trauma-arts assisteerde ter plaatse maar is niet meegegaan naar het ziekenhuis gegaan. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, of de laagstaande zon daar iets mee te maken kan hebben zal onderzoek moeten uitwijzen.