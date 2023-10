Grote stapel brandend gras zorgt voor veel rook bij Den Bosch

Een heel grote stapel gemaaid gras staat in brand bij het Bossche Broek bij Den Bosch. Dat zorgt voor grote stinkende rookwolken, die over de stad trekken.

Aan de Donkerhooijweg brandt een stapel hooibalen. Dat is in de Bossche Broek. De brandweer heeft de brand onder controle. Maar er is wel veel sprake van rook. Daar heeft de omgeving last van, aldus de veiligheidsregio.

De brandweer Brabant-Noord heeft daarom eerder vandaag een NL-alert uit gedaan. Om omwonenden te informeren ramen en deuren gesloten te houden. Ook is het advies uit de rook te blijven en ventilatie uit te zetten. Dat is altijd goed om te doen bij rook.

De brandweer meet of er gevaarlijke stoffen gepaard gaan met de rook; die worden niet gemeten.

Later vanavond is een 2e NL-alert uit gedaan. Dit vooral omdat het windstil is en de rook daarom voorlopig blijft hangen rond het gebied van de brand.