KNMI: September op één na warmste sinds 1901

Met een gemiddelde temperatuur van 17,5°C was september zeer warm, zo meldt het KNMI. Alleen in 2006 was het in september warmer in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1901. Toen werd het gemiddeld 17,9 °C, het langjarig gemiddelde is 14,7°C. September 2023 eindigt ook in de top 10 zonnigste septembermaanden.

Warmste week van het jaar

De meteorologische herfst begon grijs en nat maar al snel werd het warmer. Van 5 tot en met 10 september werden in het midden en vooral zuiden van het land regelmatig tropische temperaturen bereikt. In Eindhoven werd het zelfs zes dagen achtereen tropisch warm.

De hoogste temperatuur deze maand, 32,2°C, werd op 10 september bereikt in Eindhoven en Ell. Het was de warmste week van 2023, ruim een graad warmer dan de warme week rond 12 juni eerder dit jaar. Zo’n warme week is zeer uitzonderlijk, de kans daarop is in het huidige klimaat hooguit 2%, ofwel eens in de 50 jaar of zeldzamer (KNMI - Zeer warme septemberweek uitzonderlijk, maar kans erop neemt snel toe).

Vanaf 11 september werd het wisselvalliger, maar het bleef de meeste dagen warm voor de tijd van het jaar. In Twenthe koelde het 14 september af tot 5,8°C, de laagste temperatuur van de maand. Die temperatuur werd ook op 24 september in Woensdrecht gemeten. Vanaf 25 september keerde het rustige nazomerweer terug met opnieuw temperaturen boven normaal.

Zeer zonnig en vrij droog

De maand eindigt in de top tien van zonnigste septembermaanden in De Bilt. Gemiddeld over het land scheen de zon zo’n 210 uur tegen 159 normaal. Het zonnigst was het in het zuidoosten van het land, met in Beek circa 225 uren zon. Het minst zonnig was het langs de kust, met in Voorschoten, Rotterdam en Wijk aan Zee ongeveer 185 uur zon.

Met landelijk gemiddeld een hoeveelheid neerslag van ca. 65 mm tegen 73 mm normaal was september vrij droog. Op 12 september trokken onweersbuien over het noorden en zuidoosten van het land. In Limburg leidde de overvloedige neerslag plaatselijk tot wateroverlast.

Van 17 tot en met 23 september was de natste periode van de maand, met vooral op 18 en 19 september ook veel wind. Die dagen trokken diverse storingen over het land met plaatselijk soms 20-30 mm neerslag. De natste dag van de maand was 21 september.

Bron: KNMI