Verkeersregelaars aangereden in Amsterdam

Gelukkig kon de andere verkeersregelaar net op tijd wegspringen en raakt alleen de autospiegel zijn heup. Hoogstwaarschijnlijk is daarmee ernstig letsel voorkomen. Zijn collega lig echter enkele minuten bewusteloos op de grond. Tot overmaat van ramp rijdt de bestuurder na het ongeluk door, om daarna alsnog aangehouden te worden. De politie is op zoek naar informatie en beelden van dit heftige incident.

Aanhouding

De verkeersregelaars hebben aangifte gedaan van poging doodslag. Dankzij oplettende omstanders kon vrij snel na het voorval een verdachte worden aangehouden.

Getuigenoproep

De aanrijding vond plaats rond 13.40 uur op de Hoofdweg in Amsterdam-West. Het onderzoeksteam hoopt dat er meer mensen zijn die het ongeval hebben zien gebeuren of wellicht beschikken over (video)beelden hebben, bijvoorbeeld afkomstig van Ring-deurbellen of geparkeerde voertuigen in de buurt.